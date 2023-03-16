Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

На выходных в московский регион вернутся 13-градусные морозы. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам специалиста, в Москве ударят декабрьские морозы, а в Подмосковье – январские. В столице ночью ожидается от -5 до -10 градусов, в Московской области местами температура может опуститься и до -13 морозов.
Тишковец также предупредил о гололедице, толщина которой составит 5-7 мм. В течение дня выглянет солнце, из-за чего температура воздуха повысится до +5 градусов, а гололедица подтает. Также на регион опустится высокое атмосферное давление. Так, 18 марта оно поднимется до 762 миллиметра рт. ст.
Метеоролог добавил, что о стабильной весне говорить пока не приходится, так как в ближайшее время волны тепла будут сменяться волнами холода.
Напомним, ранее говорилось о том, что среда, 15 марта, в Москве стала самым теплым днем с начала 2023 года. В этот день воздух прогрелся до +6,4 градусов. До этого таким днем считалось 2 января, когда температура воздуха поднялась до +6,2 градуса.