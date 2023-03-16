Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

На выходных в московский регион вернутся 13-градусные морозы. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам специалиста, в Москве ударят декабрьские морозы, а в Подмосковье – январские. В столице ночью ожидается от -5 до -10 градусов, в Московской области местами температура может опуститься и до -13 морозов.

Тишковец также предупредил о гололедице, толщина которой составит 5-7 мм. В течение дня выглянет солнце, из-за чего температура воздуха повысится до +5 градусов, а гололедица подтает. Также на регион опустится высокое атмосферное давление. Так, 18 марта оно поднимется до 762 миллиметра рт. ст.

Метеоролог добавил, что о стабильной весне говорить пока не приходится, так как в ближайшее время волны тепла будут сменяться волнами холода.