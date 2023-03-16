Жителей Москвы предупредили о проливных дождях

О проливных дождях в четверг, 16 марта, предупредил жителей Москвы в интервью NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура в этот день составит поднимется до плюс четырех градусов.
Синоптик уточнил, что осадки будут продолжаться весь дня. Атмосферное давление начнет повышаться и приблизиться к нормальным значениям.
По словам Шувалова, изменение температурного фона свидетельствует, что в столицу уже пришла весна.
Ранее на западе Москвы в районе Фили-Давыдково заметили первые подснежники. Автор публикации отметил, что это признак начала весны.