Жителей Москвы предупредили о проливных дождях

О проливных дождях в четверг, 16 марта, предупредил жителей Москвы в интервью NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура в этот день составит поднимется до плюс четырех градусов.

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Синоптик уточнил, что осадки будут продолжаться весь дня. Атмосферное давление начнет повышаться и приблизиться к нормальным значениям.

По словам Шувалова, изменение температурного фона свидетельствует, что в столицу уже пришла весна.