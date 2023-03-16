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4 часа назад

Жителей Москвы предупредили о проливных дождях

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О проливных дождях в четверг, 16 марта, предупредил жителей Москвы в интервью NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура в этот день составит поднимется до плюс четырех градусов.

Жителей Москвы предупредили о проливных дождях
Фото: мослентамослента

Синоптик уточнил, что осадки будут продолжаться весь дня. Атмосферное давление начнет повышаться и приблизиться к нормальным значениям.

По словам Шувалова, изменение температурного фона свидетельствует, что в столицу уже пришла весна.

Ранее на западе Москвы в районе Фили-Давыдково заметили первые подснежники. Автор публикации отметил, что это признак начала весны.

Погода,Новости Москвы,Александр Шувалов,
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