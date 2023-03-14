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1 час назад

Прогноз погоды: Названы сроки потепления в Центральной России

Свободная пресса

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе весну можно ожидать не раньше середины апреля.

Названы сроки потепления в Центральной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Снег будет сходить еще очень долго: полностью он растает не раньше первой декады апреля. За эту зиму осадков выпало больше нормы — это стало препятствием для раннего наступления весны. Если бы не было снега, то температура была бы примерно на три градуса выше», — цитируют «Известия» синоптика.

Такая нестандартная погода была связана с областью очень низкого давления, отметил Вильфанд.

Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что с 14 марта в Москве существенно потеплеет. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, температура повысится до плюсовых отметок.

Погода,Роман Вильфанд,
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