Названы сроки потепления в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе весну можно ожидать не раньше середины апреля.
«Снег будет сходить еще очень долго: полностью он растает не раньше первой декады апреля. За эту зиму осадков выпало больше нормы — это стало препятствием для раннего наступления весны. Если бы не было снега, то температура была бы примерно на три градуса выше», — цитируют «Известия» синоптика.
Такая нестандартная погода была связана с областью очень низкого давления, отметил Вильфанд.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что с 14 марта в Москве существенно потеплеет. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, температура повысится до плюсовых отметок.