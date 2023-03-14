Названы сроки потепления в Центральной России

«Снег будет сходить еще очень долго: полностью он растает не раньше первой декады апреля. За эту зиму осадков выпало больше нормы — это стало препятствием для раннего наступления весны. Если бы не было снега, то температура была бы примерно на три градуса выше», — цитируют «Известия» синоптика.