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4 часа назад

Вильфанд: погода в Москве начала развиваться по "весеннему сценарию"

Газета.Ruиещё 4

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскрыл в разговоре с ТАСС, что именно воскресный дождь в Москве обозначил развитие погоды по "весеннему сценарию".

Вильфанд пообещал москвичам погоду по "весеннему сценарию"
Фото: ТАССТАСС

Эксперт отметил, что плотность снега начала меняться. Именно дожди способствуют быстрому таянию снега, а не солнце и тепло, пояснил Вильфанд. По оценке эксперта, в столице России начался "нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны".

"Сильный дождь, который прошел в воскресенье, — это первый признак того, что плотность снега будет меняться. Началось развитие по "весеннему сценарию"", — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра РФ.

При этом эксперт призывает жителей столицы не питать иллюзий о начале весны с ясным небом и отсутствием осадков. В дальнейшем в регионе также может быть непогода.

Ранее Синоптик Евгений Тишковец заявил, что к 16 марта в Москве потеплеет до 8 градусов. Но уже 17 марта холодный фронт принесет скоротечные ливневые осадки. Температура опустится -2… +3 градуса.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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