Вильфанд пообещал москвичам погоду по "весеннему сценарию"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскрыл в разговоре с ТАСС, что именно воскресный дождь в Москве обозначил развитие погоды по "весеннему сценарию".

Фото: ТАСС ТАСС

Эксперт отметил, что плотность снега начала меняться. Именно дожди способствуют быстрому таянию снега, а не солнце и тепло, пояснил Вильфанд. По оценке эксперта, в столице России начался "нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны".

"Сильный дождь, который прошел в воскресенье, — это первый признак того, что плотность снега будет меняться. Началось развитие по "весеннему сценарию"", — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра РФ.

При этом эксперт призывает жителей столицы не питать иллюзий о начале весны с ясным небом и отсутствием осадков. В дальнейшем в регионе также может быть непогода.