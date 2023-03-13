«Один циклон прошёл, второй на подходе. Будет ещё порция осадков, а за ним ещё один, третий стоит в очереди… В Москве завтра снег с дождём, послезавтра снег с дождём, потом, возможно, небольшой перерыв. А ближе к пятнице придёт третий циклон», — отметил Поповнин.