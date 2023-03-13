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2 часа назад

Метеоролог Поповнин спрогнозировал осадки на неделе в Москве из-за циклонов

RT на русском

Метеоролог Никита Поповнин рассказал, что из-за прихода циклонов с Атлантики в минувшие выходные в европейской части России, в частности в Москве и Петербурге, выпало значительное количество осадков и наблюдались резкие перепады температур.

На этой неделе в Москве вновь ожидаются осадки, добавил специалист в эфире Радио Sputnik.

«Один циклон прошёл, второй на подходе. Будет ещё порция осадков, а за ним ещё один, третий стоит в очереди… В Москве завтра снег с дождём, послезавтра снег с дождём, потом, возможно, небольшой перерыв. А ближе к пятнице придёт третий циклон», — отметил Поповнин.

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» спрогнозировал потепление в столице и области с вечера вторника, 14 марта.

По его словам, температура повысится до +2…+3 °С. Ожидаются осадки в виде снега, который сменится на мокрый снег и дождь во второй половине дня.

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