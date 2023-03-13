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1 час назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали скорый приход долгожданного тепла

News.ru

Потепление до плюс 6–7 градусов ожидает москвичей со вторника, 14 марта. Однако более явно ощутить его можно будет со среды, когда начнет проглядывать солнце и утихнет ветер. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, утром в понедельник, 13 марта, жителей столицы ожидает «бодрящая погода» с температурой около минус 5–6 градусов. Днем температура повысится до нуля — минус 2 градусов.

Во вторник заметно повысится температура, до плюс 3–5 градусов. Воздушные массы будут южные, с горячей кровью, так сказать. Но, к сожалению, будут порывы ветра до 15 м/с и осадки, не такие интенсивные, как в воскресенье, но все-таки. А вот среда станет наиболее комфортным днем: переменная облачность, солнышко будет проглядывать, температура до 5–7 градусов, — сообщил Вильфанд.

Он также добавил, что в четверг и пятницу тепло в столице сохранится, столбики термометров могут подняться до плюс 7 градусов. Также со среды положительные значения приобретет и ночная температура, она окажется на уровне от нуля до плюс 2 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

При этом к воскресенью, по предварительным прогнозам, температура вновь опустится примерно на два градуса.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воскресенье, 12 марта, в Москве стало самым «мокрым» днем за всю историю метеонаблюдений. В столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 46% месячной нормы.

В Минздраве предупредили, что аномальная погода в центральной части РФ влечет повышенные риски для здоровья граждан. В ведомстве порекомендовали россиянам быть осторожными во избежание травм в условиях сильного гололеда. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями также посоветовали контролировать свое самочувствие, а пожилым людей — не выходить из дома без необходимости.

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