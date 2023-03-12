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1 час назад

Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весеннюю погоду

Илья Родин

В столичном регионе в предстоящие выходные ожидается теплая, весенняя погода, рассказали в центре погоды «Фобос». Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весеннюю погоду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик Евгений Тишковец, ведущий специалист центра, пояснил, что в следующие выходные в регион придет скандинавский антициклон.

По его данным, ночью ожидаются легкие морозы, от 0° до -5°, днем воздух прогреется в диапазоне от +2° до +7°.

Метеоролог Александр Шувалов рассказал ранее, что в понедельник, 13 марта, ожидается небольшой мороз. Далее погода улучшится, до субботы, 18 марта, днем будет от +5° до +6°.

Он отметил, что сильные скачки атмосферного давления не прогнозируются, так же как и сильные порывы ветра.

Вместе с тем, уточнил специалист, через неделю возможны кратковременные заморозки.

Погода,Новости Москвы,Александр Шувалов,
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