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6 часов назад

Мэр российского города призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада

Lenta.ruиещё 3

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работы на понедельник, 13 марта. Причиной такого обращения стала непогода. Об этом сообщает администрация города.

Мэр российского города призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее синоптики объявили во Владивостоке штормовое предупреждение из-за циклона. По их прогнозам 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, также ожидается ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным мэрии, утром в воскресенье высота снежного покрова составила 14 сантиметров.

В своем обращении Шестаков отметил, что по прогнозу сильный снег начнется с 19.00 (12.00 по московскому времени) воскресенья и продлится минимум до утра понедельника.

Жителей Москвы также предупредили о неблагоприятных погодных условиях. 12 марта в столице ожидается снегопад, дожди и ветер с порывами 18 метров в секунду. Вероятно возникновение гололедицы.

Погода,Константин Шестаков,
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