Мэр российского города призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работы на понедельник, 13 марта. Причиной такого обращения стала непогода. Об этом сообщает администрация города.

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Ранее синоптики объявили во Владивостоке штормовое предупреждение из-за циклона. По их прогнозам 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, также ожидается ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным мэрии, утром в воскресенье высота снежного покрова составила 14 сантиметров.

В своем обращении Шестаков отметил, что по прогнозу сильный снег начнется с 19.00 (12.00 по московскому времени) воскресенья и продлится минимум до утра понедельника.