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7 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются мокрый снег, дождь и до плюс 5 градусов

ТАССиещё 4

Облачная погода, мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 3 до 5 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит 728 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров также могут опуститься до минус 8 градусов.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя. Предупреждение действует с 21:00 11 марта до 9:00 12 марта. Также в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, снега и сильного ветра.

Погода,Новости Москвы,Видео,
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