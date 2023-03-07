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1 час назад

Москвичей предупредили о «январских» морозах в ночь на 8 марта

Елена Прошина

В ночь на 8 марта жителей Москвы ожидают 15-градусные морозы, присущи январю месяцу, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, «январские» морозы ощутят на себе жители северных районов города, однако потом температура быстро будет повышаться на 10 градусов. Эксперт заверил, что уже днем в Москве серьезно потеплеет до +1-2 градусов, но вместе с тем будет идти мокрый снег.

Высота снежного покрова в этот день увеличится на 1-2 см. В целом, в течение суток будут наблюдаться резкие скачки температуры. Такую погоду метеоролог назвал «экстравагантной».

Также синоптик рассказал о погоде в столице на выходных. В городе ожидается скачущая погода, которая будет прыгать из зимы в весну – температура будет колебаться от минус 16 до плюс 4 градусов. Так, ночью температура опустится до минус 11-16 градусов, затем в течение дня повысится до 0 - плюс 1 градуса.

Нескольким регионам России пообещали особо теплое 8 марта

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что жителей некоторых российских регионов ждет по особенному теплая погода на 8 марта. Так, до плюс 15-19 градусов ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

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