В ночь на 8 марта жителей Москвы ожидают 15-градусные морозы, присущи январю месяцу, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, «январские» морозы ощутят на себе жители северных районов города, однако потом температура быстро будет повышаться на 10 градусов. Эксперт заверил, что уже днем в Москве серьезно потеплеет до +1-2 градусов, но вместе с тем будет идти мокрый снег.

Высота снежного покрова в этот день увеличится на 1-2 см. В целом, в течение суток будут наблюдаться резкие скачки температуры. Такую погоду метеоролог назвал «экстравагантной».

Также синоптик рассказал о погоде в столице на выходных. В городе ожидается скачущая погода, которая будет прыгать из зимы в весну – температура будет колебаться от минус 16 до плюс 4 градусов. Так, ночью температура опустится до минус 11-16 градусов, затем в течение дня повысится до 0 - плюс 1 градуса.