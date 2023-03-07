Вильфанд рассказал о погоде 8 марта

Он добавил, что по-весеннему теплая погода прогнозируется также в Приморье, Чите, Хакасии, Тыве, Забайкалье, Хабаровском крае, на юге Западной Сибири и Красноярского края. В Краснодаре наступит настоящая весенняя погода — до плюс 18-19 градусов, указал Вильфанд. Также, по его данным, в Сочи будет — до плюс 16-17 градусов, в Крыму — около плюс 13-15 градусов, в Ростовской области — до плюс 16-17 градусов. В Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае прогнозируется до плюс девяти градусов.