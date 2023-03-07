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3 часа назад

Вильфанд: несколько регионов России ожидает особенно теплое 8 марта

Газета.Ruиещё 5

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа ожидает тепло до 15-19 градусов в Международный женский день, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал о погоде 8 марта
Фото: APAP

Он добавил, что по-весеннему теплая погода прогнозируется также в Приморье, Чите, Хакасии, Тыве, Забайкалье, Хабаровском крае, на юге Западной Сибири и Красноярского края. В Краснодаре наступит настоящая весенняя погода — до плюс 18-19 градусов, указал Вильфанд. Также, по его данным, в Сочи будет — до плюс 16-17 градусов, в Крыму — около плюс 13-15 градусов, в Ростовской области — до плюс 16-17 градусов. В Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае прогнозируется до плюс девяти градусов.

"Это очень высокая температура", — уточнил специалист.

По словам Вильфанда, юг Красноярского края, Хакасию, Тыву ожидает до 6-8 градусов тепла в Международный женский день. В Приморской крае температура воздуха повысится до 10-12 градусов, это на 7-8 градусов выше климатической нормы. На юге Хабаровского края — до плюс четырех градусов, в Чите и Забайкалье — до 6-8 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в России началась четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем 8 Марта.

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