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6 часов назад

Москвичам пообещали "дыхание весны" на этой неделе

Москва24

Жители и гости Москвы ощутят "дыхание весны" на текущей неделе. Неприятная и сложная погода прогнозируется в столице во второй половине 8 марта. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На этой неделе в Москве не совсем весенняя погода, но дыхание весны будет иметь место. А самая сложная, неприятная погода ожидается во второй половине дня в среду, в праздничный выходной", – отметил он.

По словам синоптика, в ночь на вторник, 7 марта, температура составит около минус 5 градусов. Также в Москву придет кратковременный снег и юго-западный ветер до 3–8 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 0 до минус 2 градусов, в ночь на среду температура опустится до минус 9 градусов.

"В течение дня в среду будет происходить смена воздушных масс, пройдет теплый атмосферный фронт, и, если в утренние часы температура будет порядка минус 7–8 градусов, то к вечеру температура повысится практически на 10 градусов. Мы ожидаем вечером 1–3 градуса", – отметил эксперт.

Синенков добавил, что 9 и 10 марта погода будет с переменной облачностью и кратковременным снегом. Днем столбики термометров поднимутся до 1 градуса, а в ночные часы они опустятся до 5–8 градусов мороза.

Погода,Новости Москвы,Видео,Александр Синенков,
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