Столичные коммунальщики проводят мероприятия по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Об этом информирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод", – говорится в сообщении.

Специалисты продолжат очищать улицы от снега и наледи в течение всего светового дня. Выступающие элементы фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков также избавят от последствий погоды. В городском хозяйстве призвали оставаться бдительными и не заходить за специальные заграждения.

Между тем в российском Гидрометцентре рассказали, что 6 марта в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. На дорогах прогнозируется гололедица.