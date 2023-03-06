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8 часов назад

Прогноз погоды: Городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега

Москва24

Столичные коммунальщики проводят мероприятия по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Об этом информирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод", – говорится в сообщении.

Специалисты продолжат очищать улицы от снега и наледи в течение всего светового дня. Выступающие элементы фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков также избавят от последствий погоды. В городском хозяйстве призвали оставаться бдительными и не заходить за специальные заграждения.

Между тем в российском Гидрометцентре рассказали, что 6 марта в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. На дорогах прогнозируется гололедица.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться от -2 до 0 градусов, в Подмосковье – от -4 до 1 градуса.

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