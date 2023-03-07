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5 часов назад

Прогноз погоды: Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице 7 марта

Вечерняя Москваиещё 19

Во вторник, 7 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице 7 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Температура воздуха в столице днем будет колебаться от минус до плюс одного градусов. Однако в Подмосковье будет несколько холоднее, там ожидается до минус четырех градусов. Местами в городе ожидаются налипание мокрого снега и гололедица.

Согласно информации, представленной на сайте Гидрометцентра РФ, в столице будет преобладать южный ветер с переходом на северо-западный от пяти до 10 метров в секунду. Также синоптики предупреждают, что атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Московском регионе всю неделю будет сохраняться зимний характер погоды. В первой половине текущей недели москвичей ожидают морозы до 8–10 градусов ночью, а днем температура воздуха составит около нуля градусов. При этом высота сугробов за неделю увеличится еще на несколько сантиметров.

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