Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице 7 марта

Во вторник, 7 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

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Температура воздуха в столице днем будет колебаться от минус до плюс одного градусов. Однако в Подмосковье будет несколько холоднее, там ожидается до минус четырех градусов. Местами в городе ожидаются налипание мокрого снега и гололедица.

Согласно информации, представленной на сайте Гидрометцентра РФ, в столице будет преобладать южный ветер с переходом на северо-западный от пяти до 10 метров в секунду. Также синоптики предупреждают, что атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.