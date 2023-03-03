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2 часа назад

Москвичей предупредили об очень низком давлении в выходные

Елена Прошина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ожидать москвичам на предстоящих выходных. Об этом пишет RT.

По словам метеоролога, к Москве приближается циклон с очень необычным движением - с северо-востока на юго-запад. Он подчеркнул, что такое перемещение нехарактерно для циклона, поэтому он принесен серьезное понижение давления.

В субботу, 4 марта, давление в российской столице составит 730-732 мм рт. ст, а уже на следующий день упадет до 725 мм рт. ст, что на 22—23 мм рт. ст. ниже нормы. По словам Вильфанда, такое явление встречается очень редко.

Прошедшая зима стала одной из самых теплых в истории Москвы

Все выходные в Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, также может образовываться наледь. В субботу температура воздуха составит -2...-3 C ночью и около 0 C днем. В воскресенье ночью и днем ожидается -3...0 C.

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