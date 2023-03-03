Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ожидать москвичам на предстоящих выходных. Об этом пишет RT.

По словам метеоролога, к Москве приближается циклон с очень необычным движением - с северо-востока на юго-запад. Он подчеркнул, что такое перемещение нехарактерно для циклона, поэтому он принесен серьезное понижение давления.

В субботу, 4 марта, давление в российской столице составит 730-732 мм рт. ст, а уже на следующий день упадет до 725 мм рт. ст, что на 22—23 мм рт. ст. ниже нормы. По словам Вильфанда, такое явление встречается очень редко.