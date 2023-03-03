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11 часов назад

Прогноз погоды: Жителей Москвы предупредили о небольших осадках и гололедице 3 марта

Москва24иещё 4

В пятницу, 3 марта, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. В Москве пройдут небольшие осадки, местами ожидаются умеренные, в том числе в виде мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Жителей Москвы предупредили об осадках и гололедице 3 марта
Фото: ТАССТАСС

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах -1...1 градуса, в Подмосковье – в пределах -3...2 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Скорость западного и юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба. В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение продлится до 12:00 субботы, 4 марта.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве, Подмосковье и других регионах Центральной России ожидается резкое снижение атмосферного давления, которое достигнет барического дна в ночь на воскресенье.

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