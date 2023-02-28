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43 минуты назад

В российском регионе сняли уникальное красное северное сияние

Lenta.ru

Житель поселка Эгвекинот Чукотского автономного округа Борис Зенин снял на фото уникальное красное северное сияние. Кадры россиянин опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам мужчины, ему никогда не доводилось видеть сияния этого цвета.

«Честно признаюсь, зеленое сияние — видел, розовое, хоть и не в таком количестве, — тоже видел, но красное — первый раз», — рассказал он.

Ранее аналогичное явление заметили в республике Коми.

Красные оттенки северного сияния появляются во время интенсивных магнитных бурь. Такой цвет обусловлен свечением атомов кислорода на высотах между 150 и 500 километрами над поверхностью земли

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