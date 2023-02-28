Москвичам предсказали скорое потепление

Оттепель прогнозируются в Москве с четверга, во второй половине недели воздух будет прогреваться до плюс 2 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

"Днем в четверг неизбежно наступает потепление, потому что поступать будет атлантический воздух. После полудня температура повысится до 0 - плюс 2 градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье ожидается от минус 2 градусов до плюс 2 градусов днем", - сообщил он.

По словам Вильфанда, во вторник и в среду погода в столице будет зимней - днем ожидаются морозы до 3-4 градусов. "Это на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы, то есть нормальная зимняя погода будет", - отметил Вильфанд.