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58 минут назад

Прогноз погоды: В Москве ожидается потепление со 2 марта

ТАСС

Оттепель прогнозируются в Москве с четверга, во второй половине недели воздух будет прогреваться до плюс 2 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам предсказали скорое потепление
Фото: ТАССТАСС

"Днем в четверг неизбежно наступает потепление, потому что поступать будет атлантический воздух. После полудня температура повысится до 0 - плюс 2 градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье ожидается от минус 2 градусов до плюс 2 градусов днем", - сообщил он.

По словам Вильфанда, во вторник и в среду погода в столице будет зимней - днем ожидаются морозы до 3-4 градусов. "Это на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы, то есть нормальная зимняя погода будет", - отметил Вильфанд.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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