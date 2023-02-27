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2 часа назад

Прогноз погоды: Синоптики предупредили тюменцев об опасном потеплении

РИА "ФедералПресс"

В Тюменской области очередная волна потепления. На этот раз плюсовая температура будет сопровождаться сильным ветром и мокрым снегом. Спецслужбы призывают быть особенно осторожными 27 и 28 февраля.

Синоптики предупредили тюменцев об опасном потеплении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: происшествия на системах электроснабжения, падение деревьев и конструкций, повышенная аварийность на дорогах, задержки самолетов», – передают специалисты филиала Обь-Иртышского УГМС.

На юге области в понедельник, 27 февраля, стоит ожидать осадки в виде снега и мокрого снега, в северной части вероятны сильные снегопады (до 8 мм осадков). Ночью снег утихнет, но уже на следующий день осадки изменят характер: почти повсеместно по области ожидается мокрый снег. В понедельник температура в Тюмени поднимется до 0°C. Со вторника оттепель будет уже повсеместной. Температура составит от 0°C до +1°C. В южных районах плюсовые значения на градуснике будут отмечаться и в среду, 1 марта. Это, прежде всего, Ишимский, Викуловский и Абатский районы. К концу недели похолодает до –10°C, но в выходные мороз снова ослабнет.

Ранее мы рассказывали о страшном ДТП, которое ночью случилось на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Столкнулись иномарка и «Газель». В легковом авто погибли взрослые, но выжили дети.

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