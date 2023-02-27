Синоптики предупредили тюменцев об опасном потеплении

На юге области в понедельник, 27 февраля, стоит ожидать осадки в виде снега и мокрого снега, в северной части вероятны сильные снегопады (до 8 мм осадков). Ночью снег утихнет, но уже на следующий день осадки изменят характер: почти повсеместно по области ожидается мокрый снег. В понедельник температура в Тюмени поднимется до 0°C. Со вторника оттепель будет уже повсеместной. Температура составит от 0°C до +1°C. В южных районах плюсовые значения на градуснике будут отмечаться и в среду, 1 марта. Это, прежде всего, Ишимский, Викуловский и Абатский районы. К концу недели похолодает до –10°C, но в выходные мороз снова ослабнет.