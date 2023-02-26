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10 часов назад

Прогноз погоды: Синоптики рассказали о потеплении в Москве 26 февраля

Вечерняя Москва

Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица, а также до 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе в предстоящее воскресенье, 26 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Синоптики рассказали о потеплении в Москве 26 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в российской столице температура воздуха поднимется до плюсовых значений и составит от 1 до 3 градусов выше нуля. В ночное время суток в столицу придет похолодание от 3 до 5 градусов мороза. В Подмосковье синоптики обещают от -1 до 4 градусов тепла днем и до 8 градусов со знаком «минус» — в ночное.

Специалисты на своем сайте спрогнозировали ветер южного и юго-западного направлений, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 15 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура в Центральной России 26 февраля поднимется до плюс 2–3 градусов, что является нормой для первых дней апреля.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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