Москвичам пообещали снег, гололедицу и до минус 3 градусов

Облачная погода с прояснениями, снег и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Фото: ТАСС ТАСС

Днем в столице будет от 1 до 3 градусов мороза. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.

В Подмосковье температура воздуха опустится до 8 градусов мороза.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 733 мм ртутного столба.