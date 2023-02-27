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3 часа назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются снег, гололедица и до минус 3 градусов

ТАССиещё 2

Облачная погода с прояснениями, снег и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали снег, гололедицу и до минус 3 градусов
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет от 1 до 3 градусов мороза. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.

В Подмосковье температура воздуха опустится до 8 градусов мороза.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 733 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и области до 10:00 мск вторника.

Погода,Новости Москвы,Мокрый снег,
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