Москвичам пообещали снег, гололедицу и до минус 3 градусов

Облачная погода с прояснениями, снег и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от 1 до 3 градусов мороза. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.
В Подмосковье температура воздуха опустится до 8 градусов мороза.
Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 733 мм ртутного столба.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и области до 10:00 мск вторника.