Около 6 см снега может выпасть в Москве до вечера воскресенья

«По прогнозам синоптиков, снег в столице продлится до воскресенья. Его прирост может составить до 6 см. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, соцобъектам», - говорится в сообщении.