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3 часа назад

Прогноз погоды: Около 6 см снега может выпасть в Москве до вечера воскресенья

Агентство «Москва»иещё 2

Городские службы Москвы приступили к очистке улиц в связи со снегопадом. До вечера воскресенья, по данным синоптиков, в городе может выпасть около 6 см снега, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Около 6 см снега может выпасть в Москве до вечера воскресенья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По прогнозам синоптиков, снег в столице продлится до воскресенья. Его прирост может составить до 6 см. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, соцобъектам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15:00 специалисты приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.

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