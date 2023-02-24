Около 6 см снега может выпасть в Москве до вечера воскресенья

Городские службы Москвы приступили к очистке улиц в связи со снегопадом. До вечера воскресенья, по данным синоптиков, в городе может выпасть около 6 см снега, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
«По прогнозам синоптиков, снег в столице продлится до воскресенья. Его прирост может составить до 6 см. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, соцобъектам», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 15:00 специалисты приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.