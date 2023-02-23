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39 минут назад

На побережье Сочи прогнозируют заморозки

ТАСС

Неблагоприятные погодные условия прогнозируют в Сочи, в частности, температура воздуха в прибрежных районах опустится до -4 градусов, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС в четверг.

На побережье Сочи прогнозируют заморозки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ночью и утром 24 февраля на побережье города Сочи ожидаются заморозки в воздухе до -4 градусов", -- говорится в распространенном сообщении.

По данным Гидрометцентра Сочи, также 23 и 24 февраля в городе действует штормовое предупреждение по лавиноопасности - выше 500 м над уровнем моря прогнозируются лавины.

Непогода продолжается в Сочи с прошлых выходных, несколько дней на побережье шли дожди, в следствии чего наблюдались подъемы уровня рек, подвижки грунта.

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