Москвичам пообещали резкое потепление

Активное потепление начнется в столичном регионе в пятницу, 24 февраля. До трех часов ночи будет около 14 градусов мороза, но потом из-за теплого фронта начнется «неуклонное повышение температуры — каждый час на полградуса». Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд .

«Ночью еще можно будет увидеть и звезды, и луну, часов до трех ночи будет достаточно низкая температура — минус 14 — минус 12 градусов. Поэтому, любители морозных ночей могут получить удовольствие. А вот дальше начинается резкое изменение», — сказал синоптик.

Он уточнил, что днем в пятницу в Москве ожидаются сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица и около трех градусов мороза. В субботу и воскресенье Москва попадет в теплый сектор циклона, днем ожидается до трех тепла и «разнообразные осадки в виде и дождя, и снега, и мокрого снега», сказал Вильфанд. При этом температура, которая прогнозируется, из-за сильного ветра, высокой влажности и интенсивных осадков, будет ощущаться как минусовая.