Москвичам спрогнозировали легкий мороз и слабый снег

Согласно прогнозу, в столице ожидается облачность с прояснениями, местами возможен слабый снег. Температура воздуха в столице будет в районе минус 10-12 градусов, в Подмосковье — до минус 9-14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.