Москвичам рассказали о погоде в праздничный день

О погоде в Москве в четверг, 23 февраля, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, праздничный день порадует солнцем.

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«Сегодня столица будет ощущать влияние восточной периферии антициклона. При небольшой облачности в регионе обойдется без осадков», — отметил метеоролог.

Днем температура воздуха в городе составит от семи до девяти градусов мороза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное», — добавил специалист.