Жителей российского города предупредили об «опасном» Солнце

В Мурманске 21 февраля начнется «опасное» сезонное явление, которое приведет к кратковременным помехам в телевещании. Об этом жителей предупредили в администрации российского города.

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Речь идет о таком явлении, как интерференция, которая возникает при повороте Земли к Солнцу Северным полушарием.

«Когда Солнце оказывается ровно позади спутника связи — на линии с приемной земной станцией — сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца», — объяснили в администрации.

Там добавили, что интерференция длится несколько минут в сутки — спутник связи уходит от сигналов Солнца благодаря вращению Земли вокруг своей оси.

В Мурманске кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны с 21 февраля до 16 марта с 11:57 до 13:06. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 5 минут в сутки, уточнили в администрации.