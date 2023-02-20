Москвичей вновь предупредили об опасной погоде. «Желтый» уровень продлили в Москве и Московской области до четверга, передает Гидрометцентр России.

По информации синоптиков, в понедельник в столице ожидается до 3-5 градусов мороза с небольшим снегом, во вторник похолодает до минус 6-8 градусов, осадки продолжатся.