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14 часов назад

Прогноз погоды: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы

Москва24

Желтый уровень погодной опасности объявили во всем столичном регионе из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предупреждение о гололедице будет действовать до 10:00 20 февраля. В свою очередь, сильный ветер будет в столице до 9:00 19 февраля.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что городские службы приступили к работе в режиме повышенной готовности.

Он напомнил, что в ночь с 18 на 19 февраля в Москве ожидается сильный снегопад. Прирост снега может составить до 10 сантиметров. Кроме того, возможны порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду.

Горожан попросили соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи автомобили.

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