«Прошедшие минувшей ночью на территории столичного региона снегопады принесли от 1 до 5 мм осадков. В Москве в осадкомеры метеорологов попало 3-4 мм небесной влаги. Это привело к прибавке снежного покрова на 3-5 см, и на главной метеостанции столицы, ВДНХ, высота снежного покрова впервые с начала зимы достигла отметки в 35 см. До этого дня максимальная высота снежного покрова в Москве составляла 34 см и отмечалась 19-20 декабря», - говорится в сообщении.