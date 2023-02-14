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2 часа назад

Прогноз погоды: Высота сугробов в Москве достигла максимума с начала зимы

Агентство «Москва»иещё 1

В столице высота снежного покрова после ночных осадков достигла отметки в 35 см, это максимальное значение с начала зимы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Прошедшие минувшей ночью на территории столичного региона снегопады принесли от 1 до 5 мм осадков. В Москве в осадкомеры метеорологов попало 3-4 мм небесной влаги. Это привело к прибавке снежного покрова на 3-5 см, и на главной метеостанции столицы, ВДНХ, высота снежного покрова впервые с начала зимы достигла отметки в 35 см. До этого дня максимальная высота снежного покрова в Москве составляла 34 см и отмечалась 19-20 декабря», - говорится в сообщении.

Однако этот показатель по-прежнему ниже климатической нормы, которая для 14 февраля составляет 38 см, уточняют синоптики.

В Подмосковье также зафиксирован максимальный с начала сезона показатель - в Черустях сугробы выросли до 51 см.

«Сегодня локальные снегопады будут стараться повысить снежные покров, а оттепель сработает на его понижение. Следующую порцию сильных снегопадов природа приготовила для жителей столичного региона в конце нынешней - в начале следующей недели», - добавили в центре погоды.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,ВДНХ,
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