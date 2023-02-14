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6 часов назад

Прогноз погоды: Жителей Москвы предупредили о гололедице

Москва24иещё 3

По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода. В Московской области возможны небольшие осадки, местами умеренные, в том числе в виде мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Жителей Москвы предупредили об облачной погоде и гололедице
Фото: ТАССТАСС

Температура воздуха днем в Москве и области будет в пределах от -1 до 1 градуса. По данным метеорологов, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. На дорогах прогнозируется гололедица. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в столице к концу недели. По его словам, во второй половине недели температура понизится, начиная с четверга, 16 февраля, ночью температура будет составлять от 6 до 11 градусов мороза. До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин также предупредил жителей столицы о ветреной и туманной погоде на текущей неделе.

Погода,Новости Москвы,Александр Ильин,Роман Вильфанд,
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