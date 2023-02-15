В российском городе отменили занятия в школах из-за непогоды

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за непогоды, об этом сообщила пресс-служба мэрии российского города.

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Изначально планировалось отменить уроки у первой смены обучающихся, в дальнейшем власти из-за сильного ветра и снегопада приняли решение об отмене занятий и у второй смены. Также не будут работать секции и кружки. Всего в Петропавловске-Камчатском 35 школ.

На город надвигается тихоокеанский циклон, согласно прогнозу, скорость ветра будет достигать ураганных значений в 33 метра в секунду. Дорожные службы в Петропавловске-Камчатском работают круглосуточно. По состоянию на утро 15 февраля транспортное сообщение обеспечивается по всем маршрутам.

Из-за потепления в городе образовалась гололедица, власти призвали граждан соблюдать осторожность при передвижениях.