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12 часов назад

В российском городе отменили занятия в школах из-за непогоды

Lenta.ruиещё 2

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за непогоды, об этом сообщила пресс-служба мэрии российского города.

В российском городе отменили занятия в школах из-за непогоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально планировалось отменить уроки у первой смены обучающихся, в дальнейшем власти из-за сильного ветра и снегопада приняли решение об отмене занятий и у второй смены. Также не будут работать секции и кружки. Всего в Петропавловске-Камчатском 35 школ.

На город надвигается тихоокеанский циклон, согласно прогнозу, скорость ветра будет достигать ураганных значений в 33 метра в секунду. Дорожные службы в Петропавловске-Камчатском работают круглосуточно. По состоянию на утро 15 февраля транспортное сообщение обеспечивается по всем маршрутам.

Из-за потепления в городе образовалась гололедица, власти призвали граждан соблюдать осторожность при передвижениях.

Ранее сообщалось, что Курилы в Сахалинской области накрыл мощный циклон. В управлении МЧС по российскому региону сообщили, что движение на автомобильной дороге Курильск — аэропорт Буревестник на Итурупе закрыто из-за непогоды.

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