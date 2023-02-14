Россиян ждут резкие скачки атмосферного давления

"Вечером в воскресенье давление было выше нормы, поднималось до 752 миллиметров ртутного столба. Сегодня к вечеру за сутки оно упадет на 13–14 единиц, давление будет уже ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба, а начиная со вторника – постепенный рост. В четверг – 755 миллиметров ртутного столба, что уже выше нормы на 7–9 единиц, а к выходным – опять 738–739", – цитирует Леуса "Москва 24".