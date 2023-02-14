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8 часов назад

Синоптик Леус предупредил о резких скачках атмосферного давления в Центральной России

Газета.Ruиещё 1

Жителей и гостей Центральной России на текущей неделе ожидают резкие изменения погоды и колебания атмосферного давления. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, сообщает радио "Комсомольская правда".

Россиян ждут резкие скачки атмосферного давления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, такие изменения произойдут из-за чередования циклонов и антициклонов.

"Вечером в воскресенье давление было выше нормы, поднималось до 752 миллиметров ртутного столба. Сегодня к вечеру за сутки оно упадет на 13–14 единиц, давление будет уже ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба, а начиная со вторника – постепенный рост. В четверг – 755 миллиметров ртутного столба, что уже выше нормы на 7–9 единиц, а к выходным – опять 738–739", – цитирует Леуса "Москва 24".

Синоптик также обратил внимание на температурные качели в регионах Центрального федерального округа. Как напоминает НСН, ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о весне в 2023 году. Он спрогнозировал в марте превышение нормы на три-четыре градуса. В апреле оно ожидается на уровне одного-двух градусов.

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что вторник, 14 февраля, будет самым теплым днем в столице на этой неделе, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". В последующие дни давление будет постепенно повышаться, но не до рекордных значений, добавил синоптик.

Погода,Общество,Михаил Леус,Анатолий Цыганков,Евгений Тишковец,Росгидромет,
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