Народный календарь. Что нельзя делать 15 февраля в Сретение Господне

В этот день под нельзя грустить, печалиться, плакать, страдать и жаловаться на свою судьбу, это может привлечь большие несчастья. Также лучше не отправляться в дальний путь, вышивать, вязать рукодельничать, убираться и выносить мусор из дома. Работать в саду, на огороде, рубить деревья и ломать сучья 15 февраля тоже не стоит.