Синоптики рассказали о погоде в Москве

Облачная погода, небольшой мокрый снег и температура от минус одного до плюс одного градуса ожидается в Москве 13 февраля. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве облачно, временами небольшой мокрый снег. Температура в столице днем минус один - плюс один градус, по области - от минус трех до плюс двух [градусов]. Ветер юго-западный, западный, 3-8 метра в секунду", - сказал он.
Атмосферное давление будет понижаться к вечеру до 739 мм рт. столба.