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2 часа назад

Прогноз погоды: В Москве 13 февраля будет мокрый снег и до плюс 1 градуса

ТАССиещё 4

Облачная погода, небольшой мокрый снег и температура от минус одного до плюс одного градуса ожидается в Москве 13 февраля. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Синоптики рассказали о погоде в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в Москве облачно, временами небольшой мокрый снег. Температура в столице днем минус один - плюс один градус, по области - от минус трех до плюс двух [градусов]. Ветер юго-западный, западный, 3-8 метра в секунду", - сказал он.

Атмосферное давление будет понижаться к вечеру до 739 мм рт. столба.

Погода,Новости Москвы,Общество,Александр Синенков,
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