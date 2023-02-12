В Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до минус 5 градусов

Облачная погода с небольшим снегом, местами метелью и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 5 до минус 3 градусов. В ночь на понедельник в столице температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 3 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов.

Ветер северный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

"Облачно. Небольшой снег. Местами метель. Гололедица", - говорится в сообщении Гидрометцентра.