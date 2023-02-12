В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту

Прогноз погоды: В Москве ожидается до минус 5 градусов

Облачная погода с небольшим снегом, местами метелью и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до минус 5 градусов
© ТАСС

Днем в столице будет от минус 5 до минус 3 градусов. В ночь на понедельник в столице температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 3 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов.

Ветер северный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

"Облачно. Небольшой снег. Местами метель. Гололедица", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 мск 14 февраля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители