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16 часов назад

Прогноз погоды: Синоптик предупредил москвичей о сильном ветре и снегопадах

Мослента

О сильном ветре и снегопадах на предстоящих выходных, 11 и 12 февраля, предупредил жителей Москвы в беседе с НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик предупредил москвичей о сильном ветре и снегопадах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве и области в выходные ожидается достаточно ветреная погода, солнышко будет выглядывать. С вечера субботы на воскресенье ждем циклон с хорошо выраженной зоной осадков», — сказал он.

Шувалов уточнил, что в столице выпадет снег, он останется на земле слоем до пяти сантиметров высоту. Температура воздуха начнет опускаться в воскресенье и с нуля градусов дойдет до минус пяти. В понедельник, 13 февраля, морозы еще усилятся — ожидается до минус 8-9 градусов, уточнил метеоролог.

Ранее москвичей вновь предупредили об опасной погоде. «Желтый» уровень продлили в столице и Московской области до 22:00 пятницы, 10 февраля.

Погода,Новости Москвы,Общество,Прогноз погоды,Александр Шувалов,
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