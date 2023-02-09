Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

— Давление пойдет вниз и достигнет минимума в ночь с субботы на воскресенье, а потом пойдет вверх. Эти колебания давления и температуры идут в противофазе, когда давление падает и температура растет. Но ничего сверхъестественного эти дни нам не готовят. Это все нормально для февраля, — подчеркнул Шувалов.