В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
6 часов назад

Прогноз погоды: Москвичей и гостей столицы предупредили о метели 11 февраля

Вечерняя Москваиещё 6

Облачная погода, снег, местами метель, а также до 2 градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящую субботу, 11 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Москвичей предупредили о метели 11 февраля
Фото: ТАССТАСС

В российской столице днем температура воздуха будет находиться в диапазоне от -2 градусов до нуля, ночью в Москве ожидается похолодание до 4 градусов мороза. В Подмосковье в дневное время суток будет от -5 градусов до нуля и снижение температуры до 7 градусов с отметкой «минус» ночью.

Синоптики также спрогнозировали ветер юго-западного направления, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. На сайте Гидрометцентра РФ сообщается также, что атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

На выходных москвичей ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом характер погоды начнет меняться уже вечером в воскресенье или в начале следующей недели. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода,Новости Москвы,"Желтый" уровень опасности ,Желтый уровень,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители