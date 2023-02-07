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6 часов назад

Прогноз погоды: Потепление придет в Москву в конце недели

Москва24

В четверг, 9 февраля, температура воздуха в Москве поднимется до одного градуса тепла. Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Потепление придет в Москву в конце недели
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"9 февраля Москва будет находиться в теплой части антициклона (...) поэтому температура повысится, ночью в четверг 3–5 ниже нуля, по области – до -8, а днем около нуля – -1...+1", – сообщил Вильфанд.

В пятницу, 10 февраля, температура воздуха в городе днем составит от 3 до 1 градуса мороза, ночью – до 6 градусов ниже нуля. В субботу, 11 февраля, в Москве и Московской области ожидается до -6 градусов. Кроме того, 10 и 11 февраля в столице прогнозируется небольшой снег.

Температура воздуха в воскресенье, 12 февраля, днем опустится до -5 градусов. Подобный показатель будет соответствовать климатической норме последнего зимнего месяца.

В ночь на 8 февраля в Москве ожидается до 14 градусов мороза, в Московской области – до 16 градусов ниже нуля.

7 февраля в Москве может наблюдаться повышенное атмосферное давление. В течение дня показания барометра будут расти, и к вечеру они составят 766 миллиметров ртутного столба, что на 18–20 единиц выше нормы, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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