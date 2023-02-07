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5 часов назад

Прогноз погоды: Синоптик Леус предупредил о сильном ветре на юге России

RT на русском

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» предупредил о сильном ветре, который ожидается в ближайшие дни в южных регионах России.

Синоптик Леус предупредил о сильном ветре на юге России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Крыму, на Кубани, Черноморском побережье Кавказа ожидается очень сильный ветер, осадки преимущественно в виде снега и температуры очень низкие для этих регионов в феврале», — заявил синоптик.

Так, по его словам, в Крыму днём в среду, 8 февраля, температура прогнозируется повсеместно ниже 0 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в ХМАО в первой половине рабочей недели местами температура может опускаться до -31 °С.

Погода,Общество,
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