В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
5 часов назад

Прогноз погоды: В Керченском проливе действует штормовое предупреждение

Газета.Ru

В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по Краснодарскому краю.

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным оперативного штаба, с 6 по 7 февраля паромные перевозки в Керченском проливе не осуществляются. Причиной стали плохие метеоусловия.

«В районе Керченского пролива северо-восточный ветер 15-20 м/сек, местами порывы до 23 м/сек, снег, метель, высота волн 1,3-2 метра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в очереди на Керченскую переправу скопилось более 50 фур.

Рядом с местом парковки в поселке Ильич работал пункт обогрева водителей и столовая, где было организовано горячее питание. Переправиться в Крым на пароме могли только автомобили с приоритетными грузами.

За время работы Керченской паромной переправы с октября 2022 года через пролив в обе стороны было перевезено 58,3 тыс. машин, 6,4 тыс. железнодорожных вагонов и 76,8 тыс. пассажиров.

Погода,Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители