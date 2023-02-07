В Керченском проливе действует штормовое предупреждение

В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по Краснодарскому краю.

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По данным оперативного штаба, с 6 по 7 февраля паромные перевозки в Керченском проливе не осуществляются. Причиной стали плохие метеоусловия.

«В районе Керченского пролива северо-восточный ветер 15-20 м/сек, местами порывы до 23 м/сек, снег, метель, высота волн 1,3-2 метра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в очереди на Керченскую переправу скопилось более 50 фур.

Рядом с местом парковки в поселке Ильич работал пункт обогрева водителей и столовая, где было организовано горячее питание. Переправиться в Крым на пароме могли только автомобили с приоритетными грузами.