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4 часа назад

Прогноз погоды: Жителям Москвы рассказали о морозе 7 февраля

Вечерняя Москва

Облачная погода, гололедица и температура воздуха до 3 градусов мороза ожидает жителей столичного региона в предстоящий вторник, 7 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в российской столице будет находиться в диапазоне от -5 до -3 градусов, в области — от -8 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 14 градусов мороза.

Днем прогнозируется ветер переменных направлений, который будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, ночью его скорость останется такой же, а направление сменится на юго-западное и западное, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Атмосферное давление при этом будет составлять 766-768 миллиметров ртутного столба.

Накануне синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что в начале текущей недели жителей Москвы ожидает резкое похолодание, но уже в середине придет волна тепла. К концу недели снова произойдет понижение температуры, но оно будет небольшим.

Погода,Новости Москвы,Видео,Александр Ильин,
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