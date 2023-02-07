Облачная погода, гололедица и температура воздуха до 3 градусов мороза ожидает жителей столичного региона в предстоящий вторник, 7 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в российской столице будет находиться в диапазоне от -5 до -3 градусов, в области — от -8 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 14 градусов мороза.

Днем прогнозируется ветер переменных направлений, который будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, ночью его скорость останется такой же, а направление сменится на юго-западное и западное, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Атмосферное давление при этом будет составлять 766-768 миллиметров ртутного столба.