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8 часов назад

На побережье в Сочи впервые за зиму началась метель

ТАССиещё 1

Метель на побережье Черного моря в Сочи могут наблюдать жители и туристы в ночь на вторник, передает корреспондент ТАСС.

На побережье в Сочи впервые за зиму началась метель
Фото: ТАССТАСС

Снежный покров впервые сформировался в прибрежных районах этой зимой. Если в горных районах Сочи традиционно выпадает много снега, то на побережье, как правило, сохраняются плюсовые температуры, а осадки наблюдаются только в виде дождя.

В настоящий момент снежная буря наблюдается на территории Лазаревского района. Дороги и крыши домов "побелели", снегом замело зеленые газоны, пальмы, а также цветы, которые традиционно расцветают в субтропическом климате в феврале, например, цикламены.

На фоне непогоды все коммунальные службы в городе работают в усиленном режиме. "Сформированы круглосуточные дежурные смены, в которых около 500 сотрудников. Для расчистки федеральных, региональных и муниципальных дорог наготове 139 единиц снегоуборочной техники", - сообщили в администрации города.

Погода,Черное море,
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