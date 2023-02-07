На побережье в Сочи впервые за зиму началась метель

Метель на побережье Черного моря в Сочи могут наблюдать жители и туристы в ночь на вторник, передает корреспондент ТАСС.
Снежный покров впервые сформировался в прибрежных районах этой зимой. Если в горных районах Сочи традиционно выпадает много снега, то на побережье, как правило, сохраняются плюсовые температуры, а осадки наблюдаются только в виде дождя.
В настоящий момент снежная буря наблюдается на территории Лазаревского района. Дороги и крыши домов "побелели", снегом замело зеленые газоны, пальмы, а также цветы, которые традиционно расцветают в субтропическом климате в феврале, например, цикламены.
На фоне непогоды все коммунальные службы в городе работают в усиленном режиме. "Сформированы круглосуточные дежурные смены, в которых около 500 сотрудников. Для расчистки федеральных, региональных и муниципальных дорог наготове 139 единиц снегоуборочной техники", - сообщили в администрации города.