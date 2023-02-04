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1 час назад

Какие регионы России в феврале ожидают погодные аномалии

РИА "ФедералПресс"

Февраль проявит себя по-разному в нескольких точках России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погодные аномалии ждут Якутию и еще некоторые регионы страны.

Какие регионы России в феврале ожидают погодные аномалии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На большей части территории России погода ожидается около и выше средних многолетних значений. Но реально холодная погода ожидается в Якутии. Все знают, что там зимой холодно. Но в прогнозе формулируется такая характеристика, как аномалия, то есть отклонение от нормы. Прогнозируется очень суровый февраль», – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже с 5 по 8 февраля Вильфанд ожидает в Якутии погоду, которая отклонится от нормы примерно на 9-11 градусов ниже многолетних значений, соответствующих этому времени года. Предполагают, что самое низкое температурное значение останется на уровне 50-51 градуса.

Однако в стране ожидается и потепление. Оно затронет северо-восток европейской части страны, север Урала и северную половину Западной Сибири – это Тюмень, Уренгой, Салехард, Сургут и северо-запад Красноярского края. Но температура будет все равно нижем, чем в Москве.

Также Роман Вильфанд предсказал и большое количество осадков для СЗФО – это Калининградская, Ленинградская, Новгородская, Вологодская и Архангельская области, а также Карелия и Коми.

Больше нормы осадков ожидается также в Бурятии, Красноярской крае, Хакасии, Тыве, Иркутской области, на юге Хабаровского и Приморского края, пишет «Парламентская газета».

Погода,Роман Вильфанд,
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