Какие регионы России в феврале ожидают погодные аномалии

Февраль проявит себя по-разному в нескольких точках России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погодные аномалии ждут Якутию и еще некоторые регионы страны.
«На большей части территории России погода ожидается около и выше средних многолетних значений. Но реально холодная погода ожидается в Якутии. Все знают, что там зимой холодно. Но в прогнозе формулируется такая характеристика, как аномалия, то есть отклонение от нормы. Прогнозируется очень суровый февраль», – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Уже с 5 по 8 февраля Вильфанд ожидает в Якутии погоду, которая отклонится от нормы примерно на 9-11 градусов ниже многолетних значений, соответствующих этому времени года. Предполагают, что самое низкое температурное значение останется на уровне 50-51 градуса.
Однако в стране ожидается и потепление. Оно затронет северо-восток европейской части страны, север Урала и северную половину Западной Сибири – это Тюмень, Уренгой, Салехард, Сургут и северо-запад Красноярского края. Но температура будет все равно нижем, чем в Москве.
Также Роман Вильфанд предсказал и большое количество осадков для СЗФО – это Калининградская, Ленинградская, Новгородская, Вологодская и Архангельская области, а также Карелия и Коми.
Больше нормы осадков ожидается также в Бурятии, Красноярской крае, Хакасии, Тыве, Иркутской области, на юге Хабаровского и Приморского края, пишет «Парламентская газета».