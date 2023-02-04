Москвичей ждет в субботу облачная погода, снег и до 2 градусов мороза

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет минус 2-0 градусов, в ночь на воскресенье - до минус 5 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 5- 0 градусов, местами умеренный снег. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.