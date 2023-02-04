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6 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидается снег и до 2 градусов мороза

ТАСС

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичей ждет в субботу облачная погода, снег и до 2 градусов мороза
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет минус 2-0 градусов, в ночь на воскресенье - до минус 5 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 5- 0 градусов, местами умеренный снег. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.

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