Синоптики рассказали москвичам о погоде в феврале

«Во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда температура будет опускаться до минус 15 градусов в ночные часы. Но поскольку погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, мы рассчитываем, что облаков будет не много. Днём мы сможем увидеть долгожданные лучи солнца», — заявила РИА Новости синоптик.