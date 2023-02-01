В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
2 часа назад

Прогноз погоды: Синоптики рассказали москвичам о погоде в феврале

Говорит Москваиещё 2

Последний месяц зимы стартует с тёплых дней, однако во второй декаде февраля ожидаются ночные морозы до минус 15 градусов.

Синоптики рассказали москвичам о погоде в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такой прогноз дала главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

«Во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда температура будет опускаться до минус 15 градусов в ночные часы. Но поскольку погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, мы рассчитываем, что облаков будет не много. Днём мы сможем увидеть долгожданные лучи солнца», — заявила РИА Новости синоптик.

В столичном регионе продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности, объявленный из-за гололедицы. Предупреждение Гидрометцентра актуально до утра 2 февраля.

Погода,Новости Москвы,Общество,Татьяна Позднякова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители