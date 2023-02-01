Синоптики рассказали москвичам о погоде в феврале

Последний месяц зимы стартует с тёплых дней, однако во второй декаде февраля ожидаются ночные морозы до минус 15 градусов.
Такой прогноз дала главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.
«Во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда температура будет опускаться до минус 15 градусов в ночные часы. Но поскольку погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, мы рассчитываем, что облаков будет не много. Днём мы сможем увидеть долгожданные лучи солнца», — заявила РИА Новости синоптик.
В столичном регионе продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности, объявленный из-за гололедицы. Предупреждение Гидрометцентра актуально до утра 2 февраля.