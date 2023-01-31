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1 час назад

Январь этого года в Москве вошел в тройку самых сухих в XXI веке

Агентство «Москва»

Январь 2023 года в столице занял третье место в списке самых сухих в XXI веке. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Январь этого года в Москве вошел в тройку самых сухих в XXI веке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По осадкам случился явный недобор - их в осадкомеры столичных метеорологов попало всего 28 мм, что чуть более половины от положенного за месяц (53%). Это третий результат среди самых сухих в век глобального потепления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом месяц был теплым, температура превышала норму.

«Несмотря на довольно значительные колебания температуры с диапазоном почти в 30 градусов (от 23,5 градуса мороза до 6,2 градуса тепла), в Москве январь 2023 года стал уже привычным теплым месяцем с температурой на 1,4-1,5 градуса выше климатической нормы и оказался лишь на седьмом месте среди самых теплых январей в XXI веке», - заключили в «Фобосе».

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