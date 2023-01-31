Январь этого года в Москве вошел в тройку самых сухих в XXI веке

«Несмотря на довольно значительные колебания температуры с диапазоном почти в 30 градусов (от 23,5 градуса мороза до 6,2 градуса тепла), в Москве январь 2023 года стал уже привычным теплым месяцем с температурой на 1,4-1,5 градуса выше климатической нормы и оказался лишь на седьмом месте среди самых теплых январей в XXI веке», - заключили в «Фобосе».