В столице начался снегопад. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.

На кадрах видно, что из-за него на улицах чуть ухудшилась видимость. Также можно обратить внимание на быстрое распространение снегопада.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в среду москвичам не стоит ждать солнца, несмотря на то что циклон начнет покидать столицу. При этом в четверг и пятницу в столице будет идти снег. Согласно прогнозу, температура ночью сохранится на отметке минус три, а днем — минус один градус ниже нуля.

До этого синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 1 февраля. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1–4 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–5 градусов мороза. Ветер будет дуть южный со скоростью 4–7 метров в секунду.