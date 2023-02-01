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1 час назад

Прогноз погоды: Снегопад обрушился на Москву

Вечерняя Москваиещё 3

В столице начался снегопад. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.

На кадрах видно, что из-за него на улицах чуть ухудшилась видимость. Также можно обратить внимание на быстрое распространение снегопада.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в среду москвичам не стоит ждать солнца, несмотря на то что циклон начнет покидать столицу. При этом в четверг и пятницу в столице будет идти снег. Согласно прогнозу, температура ночью сохранится на отметке минус три, а днем — минус один градус ниже нуля.

До этого синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 1 февраля. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1–4 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–5 градусов мороза. Ветер будет дуть южный со скоростью 4–7 метров в секунду.

Напомним, что в Москве до утра четверга, 2 февраля, продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Такое же предупреждение действует в столичном регионе.

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