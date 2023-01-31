В российском регионе потеплело до минус 39 градусов

Аномальные морозы отступили, в Якутии потеплело до минус 39 градусов, сообщает «МИР 24».
Из-за 50-градусной стужи школьники две недели занимались дистанционно. В минувшую пятницу актированные дни отменили для старшеклассников, дома остались учиться дети с первого по восьмой классы.
В первые два дня февраля синоптики обещают местами дальнейшее повышение температуры – до минус 32-х. В большинстве районов будет ветрено и снежно, такую погоду принесет камчатский циклон. Но затем все вернется к показателям нормы февраля, будет до минус 42-х градусов.