В российском регионе потеплело до минус 39 градусов

Из-за 50-градусной стужи школьники две недели занимались дистанционно . В минувшую пятницу актированные дни отменили для старшеклассников, дома остались учиться дети с первого по восьмой классы.

В первые два дня февраля синоптики обещают местами дальнейшее повышение температуры – до минус 32-х. В большинстве районов будет ветрено и снежно, такую погоду принесет камчатский циклон. Но затем все вернется к показателям нормы февраля, будет до минус 42-х градусов.