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1 час назад

Прогноз погоды: В Якутии «потеплело» до минус 39 градусов

Мир24

Аномальные морозы отступили, в Якутии потеплело до минус 39 градусов, сообщает «МИР 24».

В российском регионе потеплело до минус 39 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за 50-градусной стужи школьники две недели занимались дистанционно. В минувшую пятницу актированные дни отменили для старшеклассников, дома остались учиться дети с первого по восьмой классы.

Москвичам пообещали теплое начало февраля

В первые два дня февраля синоптики обещают местами дальнейшее повышение температуры – до минус 32-х. В большинстве районов будет ветрено и снежно, такую погоду принесет камчатский циклон. Но затем все вернется к показателям нормы февраля, будет до минус 42-х градусов.

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